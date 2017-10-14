دورتموند يسقط على أرضه أمام لايبزيغ

على ملعب سيغنال إيدونا بارك وأمام 80 ألف متفرج، بكر الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ بالتسجيل لدورتموند مستفيداً من خطأ دفاعي في الدقيقة الرابعة، لكن لايبزيغ عادل سريعاً عبر النمساوي مارسيل سابيتسر برأسية قريبة في الدقيقة 10، ثم منحه التقدم الدنماركي يوسف بولسن من مسافة قريبة في الدقيقة 25.

في مطلع الشوط الثاني، عزز لايبزيغ تقدمه من نقطة الجزاء بعد خطأ على الفرنسي جان كيفن أوغوستان ترجمها بنفسه أرضية محرزاً هدفا ثالثا في الدقيقة 48، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه اليوناني سقراطيس.

وبعد طرد النمساوي ستيفان ايلسانكر لاعب لايبزيغ لنيله إنذارا ثانياً، سجل أوباميانغ هدفه الثاني والعاشر هذا الموسم من نقطة الجزاء ليقلص الفارق الى 2-3 ويستعيد صدارة الهدافين من ليفاندوفسكي في الدقيقة 64.

وهذه أول مرة منذ عام 1997 يتلقى دورتموند 3 اهداف في الدوري على ارضه بعد 48 دقيقة، علماً بأنها الخسارة الأولى للفريق على أرضه منذ عام 2015.

وتجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الأول، فيما رفع لايبزيغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.