دورتموند يتعاقد مع السوري الأصل محمود دهود

وعلق المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك على التعاقد مع لاعب الوسط البالغ 21 عاماً، قائلاً "مو دهود لاعب موهوب ومهم لخط وسطنا. لقد أثبت أن بإمكانه اللعب على أعلى المستويات".

وولد دهود في مدينة عمودا السورية عام 1996 لكنه دافع عن ألوان منتخبات ألمانيا لدون 18 و19 و21 سنة، وهو تأسس كروياً مع فريق فورتونا دوسولدورف قبل أن ينتقل إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في 2010 وهو في الرابعة عشرة من عمره.

لعب دهود في صفوف الفرق العمرية لمونشنغلادباخ من 2010 حتى 2014 ثم شق طريقه إلى الفريق الأول الذي شارك معه في 21 مباراة هذا الموسم وسجل له هدفاً كما حقق أربع تمريرات حاسمة.