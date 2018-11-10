البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

يستضيف بوروسيا دورتموند فريق بايرن ميونيخ اليوم السبت 10 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

قمّة الدوري الألماني ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 5.

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التقديم الفني للمباراة

بخط هجومه "الجنوني" يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، مرشحاً للتفوق على ضيفه البافاري.

وهيمن بايرن على البوندسليغا وخطف ستة ألقاب متتالية بعد ثنائية دورتموند في 2011 و2012، وللمرة الأولى منذ سنوات يدخل الفريق الاصفر مرشحا للتفوق على العملاق الأحمر، بفضل أدائه الهجومي الضارب وتسجيل 30 هدفًا في 10 مباريات في الدوري.

يتصدر دورتموند الترتيب بفارق 4 نقاط عن كل من بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن وهو الوحيد لم يخسر بعد. وبحال فوزه سيبتعد بفارق 7 نقاط عن بايرن، وهو رقم لا يستهان به.

بايرن "ليس مرشحاً

مني دورتموند الذي يتصدر مجموعته الأوروبية بخسارته الأولى أمام أتلتيكو مدريد (صفر-2) الثلاثاء وعجز عن حجز بطاقته باكراً إلى دور الـ16، فيما قطع بايرن حاجز أيك أثينا اليوناني (2-صفر)، وانفرد بصدارة مجموعته أمام أياكس أمستردام الهولندي، ليخفف نسبياً حدة الضغوط على مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

لكن غرف ملابس بايرن قد لا تكون في وضع مثالي، إذ نقلت مجلة "كيكر" أن كوفاتش خسر دعم لاعبين أمثال توماس مولر، ريبيري، الهولندي أريين روبن وقلب الدفاع ماتس هوملس، فيما قال النجم السابق لوثار ماتيوس الذي يعمل راهنا كمحلل "فشل كوفاتش في بناء هرمية منذ بداية الموسم.. على نيكو أن يضمن وقوف الفريق خلفه مجدداً"، معتبراً أن المباراة ضد دورتموند ستكون فاصلة بشأن المدرب السابق لنادي أينتراخت فرانكفورت.