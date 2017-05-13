بايرن ميونيخ: الكاميرات تلتقط إحراج ألابا لأنانية ليفاندوفسكي

وكان بايرن ميونيخ متأخراً بالنتيجة أمام لايبزيغ 4-3 في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة عندما سنحت ركلة حرة للفريق البافاري في الوقت بدل الضائع جاء منها هدف التعادل الذي سجله ألابا.

وحاول ليفاندوفسكي أخذ الكرة من ألابا لينفذ الكرة بدلاً منه لكن النمساوي المتخصص بتنفيذ الركلات الثابتة رفض أن يترك له الكرة ونفذ الخطأ بنفسه ليأتي منه هدف التعادل (90+1) قبل أن يضيف الهولندي روبين هدف الفوز (90+5).

وأتى تصرف ليفاندوفسكي بسبب خشيته على هروب لقب هداف الدوري الألماني منه نظراً لابتعاده بفارق هدف وحيد فقط عن زميله السابق الغابوني أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويملك ليفاندوفسكي (30 هدفاً) وهو الأقرب لحصد لقب الهداف قبل جولة من ختام المسابقة.

وسجّل اللاعب المطلوب في العديد من الأندية الكبرى هدفين من خماسية فريقه (17 من ركلة جزاء) و(84).