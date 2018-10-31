وغادر لاعب منتخب اسبانيا، الذي شارك في كل مباريات بايرن 15 هذا الموسم بجميع المسابقات باستثناء واحدة فقط، الملعب في الدقيقة 75 عقب إصابته بتمزق في أحد أربطة الكاحل ثم تعرضه لمزيد من الضرر في الكاحل الأيمن عقب تدخل قوي.

وقال النادي في بيان بعد خضوع اللاعب الاسباني لفحوص طبية "سيلعب بايرن بدون تياجو لعدة أسابيع".

وانضم تياغو إلى قائمة مصابي بايرن وتضم كورنتين توليسو وكينغسلي كومان مع استعداد الفريق البافاري لفترة مزدحمة بالمباريات خلال الأسابيع القادمة.

ويلتقي بايرن، صاحب المركز الثاني في الدوري، مع أيك أثينا في دوري أبطال اوروبا الأسبوع المقبل ثم يواجه بوروسيا دورتموند متصدر الدوري بعدها بأيام قليلة.