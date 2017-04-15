وفاة مشجع للايبزيغ بسبب أزمة قلبية
توفي مشجع لنادي لايبزيغ بعد تعرضه لأزمة قلبية السبت في المدرجات، قبل انطلاق مباراة فريقه مع فرايبورغ (4-صفر) في المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وقال النادي في تغريدة على موقع تويتر ان الرجل البالغ 56 عاما عانى أزمة قلبية في الملعب وتوفي قبل وصوله الى المستشفى.
وهذه ثاني حالة وفاة لمشجع للايبزيغ في 5 أسابيع. في 11 اذار/مارس الماضي، توفي رجل بسبب أزمة قلبية قبل مباراة الفريق مع فولفسبورغ.
وضمن لايبزيغ الوصيف تأهله إلى دوري ابطال أوروبا بعد فوزه على فرايبورغ 4-صفر، مبتعدا عن هيرتا برلين الخامس بفارق 18 نقطة.