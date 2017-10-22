هوفنهايم يستعيد المركز الرابع

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 16 نقطة بفارق الأهداف عن شالكه الخامس، وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ المتصدرين.

وسنحت فرصة ذهبية لفولفسبورغ الذي نجا بصعوبة الموسم الماضي من الهبوط، لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن ماكسيميليان آرنولد أهدرها (11).

وتقدم هوفنهايم بركلة جزاء سددها بنجاح كريم ديميرباي (73)، لكن فولفسبورغ أدرك التعادل في الرمق الأخير بواسطة فيليكس اودووكاي.

وانتهت مباراة القاع بين كولن وفيردر بريمن بالتعادل السلبي.

وتعادل فرايبورغ مع هرتا برلين 1-1، سجل للأول جانيك هابيرر (52)، ثم أهدر النيجيري المخضرم سالومون كالو ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن ينجح في محاولة مماثلة بعدها بثلاث دقائق، مانحاً فريقه نقطة.

