هاينكس يؤكد بقاء خاميس وليفاندوفسكي في بايرن الموسم المقبل

أكد مدرب نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم يوب هاينكس الاثنين، ان لاعبه الكولومبي المعار من ريال مدريد الاسباني خاميس رودريغيز، ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيكونان ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وفي تصريحات عشية مباراة الذهاب ضد مضيفه اشبيلية الاسباني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، أكد هاينكس ان خاميس الذي انضم للنادي البافاري مطلع هذا الموسم معارا لعامين من النادي الملكي الاسباني، سيبقى للموسم المقبل على الأقل على رغم اهتمام أندية عدة بالتعاقد معه.

وقال هاينكس ان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما "سعيد في ميونيخ وسعيد في بايرن (...) منطقيا أعتقد انه سيبقى العام المقبل والذي بعده. على بايرن ان يقرر متى يقوم بشرائه" بشكل نهائي من ريال مدريد.

وانضم خاميس الى نادي العاصمة الاسبانية قادما من موناكو الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بـ 90 مليون يورو، في أعقاب سطوع نجمه في كأس العالم 2014 في البرازيل. الا ان اللاعب عانى لفرض نفسه في ريال، الا ان يقدم أداء لافتا مع النادي البافاري هذا الموسم.

واعتبر هاينكس ان خاميس "لم يكن في حالة بدنية صحيحة (مع ريال)"، مضيفا "تحدثنا عن الكثير من الأمور، الا انه الآن يتمتع بالكثير من الثقة مني، وهذا يظهر بالأداء الذي يقدمه، على الصعيدين البدني والتقني".

وأضاف "هو لاعب مختلف حاليا".

أما ليفاندوفسكي، أبرز هدافي بايرن مع 40 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، فتشير التقارير على نطاق واسع الى انه محط اهتمام كبير من ريال لضمه في الموسم المقبل، وهو ما استبعده هاينكس.

وقال المدرب صاحل الاع الطويل في الملاعب ان الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه "تحدث الأسبوع الماضي وقال ان ليفاندوفسكي سيلعب مع بايرن الموسم المقبل (...) لا أعطي ريال أي فرصة لضم ليفاندوفسكي".

وسيكون بايرن المرشح المنطقي لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري الابطال الأوروبي في مواجهة اشبيلية الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1958. الا ان النادي الاسباني يبقى قادرا على تحقيق المفاجآت، كما فعل في ثمن النهائي عندما أقصى مانشستر يونايتد الانكليزي. كما يدخل اشبيلية مباراة الثلاثاء بعد تعادله 2-2 السبت مع برشلونة المتصدر، في مباراة ضمن منافسات الدوري الاسباني، لم يتمكن فيها النادي الكاتالوني من تسجيل هدفيه سوى في الدقائق القاتلة من المباراة.

وقال مدافع بايرن الاسباني خافي مارتينيز ان نتيجة اشبيلية وبرشلونة دليل على قدرات النادي الاندلسي، موضحا ان "اشبيلية لعب بشكل جيد، كانوا أفضل من برشلونة برأيي. لا يمكن لأي فريق ان يرتاح ضد برشلونة، يمكنهم ان يسجلوا في أي وقت، لكنهم (لاعبو اشبيلية) كانوا أفضل".

أضاف "عرفوا (لاعبو اشبيلية) كيف يلعبون ضد برشلونة، وهذا يعلمنا ان نقدم مئة بالمئة طوال المباراة".

