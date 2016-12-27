هامبورغ يتعاقد مع الألباني مافراي

ويعتقد أن هامبورغ دفع 1.8 مليون يورو (1.88 مليون دولار) للاعب صاحب الثلاثين عاما الذي وقّع عقدا مع الفريق الألماني حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2019.

ويسعى هامبورغ، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، لتدعيم المراكز الدفاعية بالفريق بالتعاقد مع لاعب آخر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن هناك لاعبان مرشحان للعب في هامبورغ وهما المدافع اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس لاعب لايبزيغ والبولندي إيوجين بولانسكي لاعب خط الوسط بنادي هوفنهايم.