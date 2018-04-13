ولا يزال كوفاتش (46 عاما)، اللاعب السابق لبايرن المولود في برلين من والدين كرواتيين، يرتبط بعقد مع اينتراخت فرانكفورت الالماني حتى 2019.

لكن بحسب تقارير صحافية ألمانية ليل الجمعة، ومنها مجلة "كيكر"، سيستخدم كوفاتش بندا في عقده يتيح له الرحيل بشكل مبكر. وأشارت المجلة الى ان كوفاتش أبلغ مسؤولي ناديه برحيله الخميس، وان بايرن قد يدفع 2,2 مليوني يورو لاينتراخت فرانكفورت للحصول على خدماته.

وذكرت "بيلد" ان كوفاتش، الصديق المقرب للمدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش، سيلتحق بالنادي البافاري مع شقيقه روبرت كمساعد له.

وكان بايرن قد لجأ الى مدربه السابق هاينكس (72 عاما) في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وفي حين كان الاتفاق الأساسي مع هاينكس الذي عاد من التقاعد لتولي مهامه في بايرن، يقضي ببقائه حتى نهاية الموسم فقط، حاول النادي ولاسيما رئيسه أولي هونيس، اقناعه بالبقاء فترة أطول، دون جدوى.

ونفى فرانكفورت وكوفاتش في الاسابيع الاخيرة التقارير حول انتقاله الى بايرن. وقال الكرواتي "لا يوجد اي سبب للشك في انني لن اكون مدربا هنا في العام المقبل".

وكان النجم السابق لبايرن لوثار ماتيوس، والذي يعمل حاليا مع شبكة "سكاي" الرياضية، ألمح الى ان كوفاتش سيكون خليفة هاينكس.

وتنقل كوفاتش خلال مسيرته كلاعب بين العديد من الأندية الألمانية، ودافع عن ألوان بايرن ميونيخ بين العامين 2001 و2003، قبل الانتقال الى هرتا برلين، ومنه الى سالزبورغ النمسوي حيث أنهى مسيرته في صيف 2009.

انتقل بعدها الى التدريب، وبدأ من الفئات العمرية لناديه النمسوي ولاحقا الفريق الأول، ومنها الى منتخب بلاده لما دون 21 عاما، ولاحقا المنتخب الأول بين 2013 و2015.

وهو يتولى تدريب اينتراخت فرانكفورت منذ آذار/مارس 2016.

وفي خضم الحديث عن خلافة هاينكس، سيمدد بايرن عقد لاعبه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (35 عاما) موسما آخر. وأشارت "بيلد" أيضا الى أن تمديد عقد الهولندي اريين روبن (34 عاما) حتى حزيران/يونيو 2019 بات جاهزاً.



