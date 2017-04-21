مشاركة رويس بين الشك واليقين!

وقال توخيل في مؤتمر صحفي:" بالنسبة لماركو ستكون الأمور محدودة. لقد تركناه يلعب لمدة 90 دقيقة أمام موناكو (في المباراة التي خسرها الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا). وللأسف لابد من زيادة الحذر المطلوب".

وأضاف :"سيكون من الصعب أن يبدأ المباراة أو المشاركة فيها".

وعاد ريوس مؤخراً من الإصابة، ولكن هدف في موناكو لم يكن كافياً حيث خسر دورتموند في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 -3 ليودع البطولة.

ويتعين على دورتموند، صاحب المركز الرابع في الدوري، ضمان التأهل المباشر لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال توخيل عن المباراة التي سوف تقام يوم السبت :" أعلم إنها مباراة محورية. في هذه الظروف كل المباريات مهمة".