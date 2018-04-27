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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ليفركوزن يضم البرازيلي الصاعد باولينيو

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني الجمعة أنه تعاقد مع النجم الصاعد الشاب البرازيلي باولينيو (17 عاما) في عقد يمتد لمدة خمسة أعوام قادما من نادي فاسكو دا غاما البرازيلي.

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ويعتبر باولو هنريكي سامبايو فيليو المعروف بـ"باولينيو" والذي يلعب حاليا مع فاسكو دا غاما، أحد أبرز المواهب الكروية الصاعدة في جيله وقد آثار إهتمام أندية أوروبية كبرى.

وسينضم باولينيو إلى فريقه الجديد عندما يبلغ 18 عاما وتحديدا في 15 تموز/يوليو المقبل. 

وأشار العديد من وسائل الإعلام الى أن نادي ليفركوزن دفع 20 مليون يورو للحصول على خدمات هذا المهاجم الشاب.

وهنأ النادي الألماني نفسه على هذه "الصفقة الجميلة" لأن البرازيلي كان قبلة للعديد من الأندية الأوروبية.

وقال مايكل شادي رئيس النادي الألماني الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الالماني حاليا، في بيان "إنه نجاح عظيم لنا أن نقنعه (بالتعاقد مع الفريق)".

ونجح فريق باير بفضل سياسته الكروية وعاداته القديمة في جذب المواهب البرازيلية بالتأثير على خيار باولينيو بالانضمام إلى الفريق وخوض غمار "البوندسليغا".

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