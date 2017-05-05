لا جديد حول اوباميانغ لدى دورتموند المهتم بزاغادو

أكد المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الالماني لكرة القدم هانز يواكيم فاتسكه الجمعة ان لا جديد بخصوص هداف الفريق الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، مشيرا الى اهتمام ناديه بضم الشاب دان اكسل زاغادو من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال فاتسكه "لا شيء يستحق اصدار خبر جديد كل اسبوع ولا اعرف اي شيء واضح بهذا الخصوص"، وذلك ردا على ما ذكرته الخميس صحيفة "بيلد" الالمانية الواسعة الانتشار حول عرض قدمه بطل الدوري الفرنسي بقيمة 70 مليون يورو (76 مليون دولار) للحصول على خدمات أوباميانغ (27 عاما).

واضاف "اذا كان اوباميانغ يشعر برغبة في الرحيل سيأتي ليتحدث إلينا. حتى الآن، الحال ليست كذلك".