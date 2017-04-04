لايبزغ يعلن تعافي مهاجمه فيرنر من الإصابة

وكان فيرنر قد تعرض للإصابة قبل أسبوعين ي أول مشاركة له مع المنتخب الألماني، وذلك في المباراة الودية أمام منتخب إنكلترا التي أقيمت في 22 أذار/مارس الماضي.

وعاد فيرنر إلى تدريبات لايبزغ، لكن هازنهاتل لم يكشف عن قراره بشأن مشاركة اللاعب ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة المقررة غداً الأربعاء أمام ماينز في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

كذلك عاد حارس المرمى بيتر غولاتشي إلى صفوف لايبزغ من جديد بعد غيابه عن المباراة التي انتهت بالفوز على دارمشتاد 4 - صفر مساء السبت بسبب مشكلة في المعدة.