لاعبو الدوري الألماني يختارون ميسي "الأفضل في العالم"

كشف استطلاعاً للرأي نشرته اليوم الاثنين مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اختاروا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى 43.3 بالمئة من اللاعبين الـ 238 المشاركين في الاستطلاع أن ميسي يتربع على قمة الكرة العالمية، فما اختار36.6 بالمئة منهم قائد المنتخب البرتغالي.

ويأتي المهاجم الفرنسي أنتوني غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلف ميسي ورونالدو في استطلاع المجلة الألمانية، بعد أن فاز بـ 5.5 بالمئة من الأصوات، فيما جاء توني كروس رابعاً، بعد أن حصل على 2.1 بالمئة من أصوات اللاعبين.

وأظهر استطلاع الرأي، التي أجرته المجلة الألمانية المتخصصة في أخبار كرة القدم، أن لاعبي البوندسليغا يعتقدون أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع 30.7 من الأصوات، يليه ريال مدريد (27.7 بالمئة من الأصوات)، وأخيراً بايرن ميونيخ (22.3 بالمئة).

وفيما يتعلق بالمدرب الأفضل في العالم، جاء الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الأول برصيد 29.4 بالمئة من الأصوات، يتبعه الألماني يورغن كلوب برصيد 19.7 بالمئة من مجموع أصوات المشاركين في الاستطلاع.

وفاز الغابوني بيير إيمريك أوبامينغ، نجم بوروسيا دورتموند، بلقب أفضل لاعب في ألمانيا هذا الموسم بعد أن حصل على 33.6 بالمئة من الأصوات، يليه إيميل فورسبيرغ، لاعب ليبزيغ ( 23.1 بالمئة من الأصوات) ثم مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (14.3بالمئة).

وفي فئة حراس المرمى، فاز مانويل نوير بدون منافس بلقب الحارس الأفضل