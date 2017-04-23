فرايبورغ يجتاز امتحان ليفركوزن ويحفظ طموحه الأوروبي

وسجّل لفرايبورغ نيلس بيترسن (11) وباسكال ستنسل (88)، ولليفركوزن كيفن فولاند (60 من ركلة جزاء).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس المؤهل للمشاركة في ملحق الـ"يوروبا ليغ".

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض الرابع الملحق المؤهل إليها، ويلعب الخامس مباشرة أيضاً في يوروبا ليغ.

من جهته، تجمّد رصيد ليفركوزن عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقاً شالكه مع لايبزيغ.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بتعادل كولن مع هوفنهايم 1-1، واستكملت السبت بتعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر مع ماينتس 2-2، وفوز دارمشتات على هامبورغ 2-1، وهرتا برلين على فولفسبورغ 1-صفر، وأينتراخت فرانكفورت على أوغسبورغ 3-1، وفيردر بريمن على إينغولشتات 4-2، وبوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2.