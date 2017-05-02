غوستافو لاعب فولفسبورغ يفلت من العقوبة

وقررت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تغريم غوستافو 15 ألف يورو (16 ألف و400 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي، لكنها لم تضاعف عقوبة إيقافه، ليغيب بذلك لمباراة واحدة فقط.

وحال لاعبو فولفسبورغ دون وصول غوستافو إلى الحكم فيليز زفاير بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن 0-6.

ويغيب غوستافو عن فولفسبورغ أمام اينتراخت فرانكفورت لكنه سيلحق بالمواجهتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ وهامبورغ في ختام الموسم.