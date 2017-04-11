غروسكروتس المطرود من شتوتغارت يوقع مع دارمشتات

وأعلن دارمشتات الذي بات على أبواب العودة إلى الدرجة الثانية بعد موسمين في البوندسليغا، ان غروسكروتس (28 عاماً) وقع على عقد يبدأ مع بداية الموسم المقبل ويمتد حتى نهاية حزيران/يونيو 2019.

وطرد شتوتغارت الذي هبط في نهاية الموسم الماضي، مدافعه في الثالث من آذار/مارس بعد اصطحب معه ثلاثة من الشبان من فريق الناشئين (دون 17 عاما) وتسبب وهو في حالة سكر بشجار في المدينة.

وأكد غروسكروتس على خلفية هذه الحادثة أنه سيعتزل اللعب مع الأندية المحترفة، لكن محادثاته مع دارمشتات قادته إلى العودة عن قراره.

وصرح مدرب دارمشتات حالياً وصانع ألعاب المنتخب الألماني سابقا تورشتن فرينغز "كيفن يملك تجربة هائلة، إنه بطل العالم (مع المنتخب) ولعب على أعلى المستويات. وجدت لديه خلال المحادثات رغبة كبيرة في خوض هذا التحدي الجديد".

ودافع غروسكروتس الذي لم يلعب أي مباراة مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل، عن ألوان بوروسيا دورتموند من 2009 إلى 2015، وأمضى فترة احتراف قصيرة مع غلطة سراي لم يلعب خلالها أي مباراة (2015) قبل العودة إلى ألمانيا مع شتوتغارت في الموسم الحالي دون أن يكمله.