شالكه يؤجل تتويج بايرن ميونيخ

ورفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 14 عن بايرن الذي يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه بوروسيا دورتموند الثالث في مباراة قمة.

وبحال فوز بايرن سيبقى الفارق 17 نقطة مع شالكه قبل 6 مراحل على نهاية الدوري (18 نقطة محتملة).

وسجّل دانيال كاليغيوري (63 من ركلة جزاء) والنمسوي غيدو بورغشتالر (73) هدفي الأزرق الملكي الذي أكمل المباراة متفوقاً عددياً بعد طرد نيلس بيترسن منتصف الشوط الثاني (66).

وانتزع لايبزيغ مؤقتاً المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن، بعد فوزه على مضيفه هانوفر 3-2 أمام 42 ألف متفرج، وتعادل ليفركوزن سلباً مع ضيفه أوغسبورغ.



سجل للفائز السويدي إميل فورسبرغ (16)، ويلي أوربان (54) والدنماركي يوسف بولسن (76)، وللخاسر السنغالي ساليف ساني (71) ونيكلاس فولكروغ (78).



وعاد كولن وصيف القاع إلى دوامة الخسارات بسقوطه سقوطه كبيراً أمام مضيفه هوفنهايم 6-صفر، ليحقق الأخير أكبر فوز في تاريخه.



سجل للفائز صاحب المركز السابع سيرج غنابري (22 و47) ومارك أوث (56 و65) ولوكاس روب (61) والسويسري ستيفن تسوبر (72).



وتعادل هامبورغ مع مضيفه شتوتغارت 1-1، بهدف لويس هولتبي (18) مقابل هدف دانيال غينتشيك (44).