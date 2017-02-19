ديلاني لاعب بريمن يتعرض لكسر في عظمة الوجنة

ومن المتوقع أن يغيب ديلاني البالغ من العمر 25 عاماً الوافد من صفوف كوبنهاغن الشهر الماضي، عن صفوف بريمن خلال المباراة أمام فولفسبورغ يوم الجمعة المقبل.

وسجل ديلاني الهدف الثاني لبريمن أمس من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم بلاعب ماينز جون كوردوبا ويتم استبداله.

وقضى ديلاني الليلة الماضية في المستشفى ومن غير المتوقع أن ينضم لبريمن قبل غداً الاثنين.

ويحتل بريمن المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الاول خلال العام الحالى.