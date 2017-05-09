دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني
AFP

دورتموند يمدّد تعاقده مع فايدنفلر

من قبل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بقاء الحارس رومان فايدنفلر مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما مدّد الحارس تعاقده مع النادي لموسم إضافي.

ولكن فايدنفلر (36 عاماً) أكد إنه يتوقع أن يقوم بمهام الحارس البديل مرة أخرى بدلا من المنافسة على حجز مركزه في التشكيلة الأساسية.

وقال فايدنفلر: "لقد قررت البقاء مع فريقي لعام آخر، أريد أن أستمر في دعمي لتطوير رومان بوركي والمساعدة في بناء حارس شاب".

ويلعب فايدنفلر مع دورتموند منذ 2002، وفاز بلقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وقال مايكل زورك مدير الكرة الحالي للفريق :" لا يزال رومان فايدنفلر حارساً قوياً يتمتع بلياقة بدنية قوية وليس فقط علامة بارزة في النادي".
السابق بوروسيا مونشنغلادباخ يعوّض داه
اقرأ
بوروسيا مونشنغلادباخ يعوّض داهود المنتقل إلى بوروسيا دورتموند
التالي رينيه أدلر حارس هامبورغ يغيب ح
اقرأ
رينيه أدلر حارس هامبورغ يغيب حتى نهاية الموسم