دورتموند يمدّد تعاقده مع فايدنفلر

ولكن فايدنفلر (36 عاماً) أكد إنه يتوقع أن يقوم بمهام الحارس البديل مرة أخرى بدلا من المنافسة على حجز مركزه في التشكيلة الأساسية.

وقال فايدنفلر: "لقد قررت البقاء مع فريقي لعام آخر، أريد أن أستمر في دعمي لتطوير رومان بوركي والمساعدة في بناء حارس شاب".

ويلعب فايدنفلر مع دورتموند منذ 2002، وفاز بلقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وقال مايكل زورك مدير الكرة الحالي للفريق :" لا يزال رومان فايدنفلر حارساً قوياً يتمتع بلياقة بدنية قوية وليس فقط علامة بارزة في النادي".