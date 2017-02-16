دورتموند يعتزم شراء "تلة التجسس"!

وأطلق منذ سنوات على هذه التلة اسم "تلة التجسس" لأنها تطل مباشرة على ملعب التمارين الخاص بدورتموند، وأصبحت معروفة حيث يقصدها الصحفيون والمشجعون وكشافو الفرق المنافسة من أجل مراقبة تمارين الفريق.

ورغم الأشجار التي زرعها النادي والقماش المشمع الذي وضعه حول الملعب من أجل حجب النظر، لا يستطيع دورتموند القيام بأي شيء بخصوص هذه التلة لأنها تقع خارج حدود ممتلكاته.

وتم الإتفاق على سعر التلة مع صاحب الأرض، لكن لم يوقع الطرفان العقد حتى الآن.