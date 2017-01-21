دورتموند يروّض بريمن ولايبزيغ يواصل "عِناده"

ورفع دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، وبقي فيردر بريمن على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم دورتموند مبكراً عبر نجمه الدولي أندريه شورله وتحديداً في الدقيقة الخامسة. وأدرك بريمن التعادل عبر فين بارتلز في الدقيقة 59، برغم النقص العددي في صفوفه لطرد ياروسلاف دروبني (39).

لكنّ الضيوف خطفوا هدف الفوز في الدقيقة 71 بواسطة البولندي لوكاش بيشتيشك.

وافتقد فريق المدرب توماس توخيل أوباميانغ المشارك في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالغابون، وهو يحتل المركز الأول في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، بفارق هدفين أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ حامل اللقب.

من جانبه، حسم لايبزيغ الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى مباراته مع ضيفه فراكفورت بثلاثة أهداف نظيفة سجّلها مارفين كومبر (6) وفيرنر (45+4) وهالستنبرغ (67).

ورفع لايبزيغ الوصيف رصيده إلى 39 نقطة، معيداً الفارق مع بايرن ميونيخ إلى ثلاث نقاط.

وتراجع فرانكفورت في المقابل إلى المركز السادس بعد أن تجمّد رصيده عند 29 نقطة.

وأنقذ ليفاندوفسكي فريقه الجمعة في افتتاح المرحلة بتسجيل هدفي الفوز على مضيفه فرايبورغ (2-1).

ولم يشارك مع دورتموند أيضاً المهاجم الكولومبي أدريان راموس الذي يتردد بأنه في طريقه إلى الدوري الصيني وتحديداً إلى نادي شونغبينغ دانغداي ليفان، كما غاب لاعب الوسط المؤثر زفن بندر الذي خرج مصاباً خلال مباراة فريقه الودية ضد بادربورن من الدرجة الثالثة (6-1) السبت الماضي في كاحله.

وفاز فولفسبورغ على هامبورغ بهدف لماريو غوميز في الدقيقة 83، وشالكه على إينغولشتات بهدف لغيدو بورغستالر في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وحقق هوفنهايم فوزاً مهماً أيضاً على مضيفه أوغسبورغ بهدفين لساندرو فاغنر (47) والكرواتي أندري كراماريتش (64)، ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وتعادل دارمشتات مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبياً (0-0).

وتختتم المرحلة الأحد فيلتقي باير ليفركوزن مع هرتا برلين وماينتس مع كولن.