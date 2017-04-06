دورتموند يجدد عقد مدافعه البولندي بيشتشيك حتى 2019

ومدد بيشتشيك (31 عاماً) عقده مع دورتموند لمدة عامين، بعد أن كان عقده الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيشتشيك للموقع الرسمي لدورتموند: "سعيد للغاية بالثقة التي يضعها النادي في شخصي، وفخور للغاية بلعب كرة القدم لموسمين آخرين أمام الجماهير الرائعة للفريق".

وانتقل بيشتشيك إلى دورتموند في 2010 قادما من هيرتا برلين، وحظي بإشادة مدير الكرة مايكل زورك الذي وصفه بأنه "قدوة" للاعبين الشباب.