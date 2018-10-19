خماسية ليوفيتش تقود فرانكفورت لمواصلة الصحوة

وسجل يوفيتش خماسيته في الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، وأضاف سيباستيان هالر ثنائية في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و50، فيما سجل الكونغولي الديموقراطي دودي لوكيباكيو الهدف الوحيد لدوسلدورف (53).

وبات يوفيتش (20 عاماً و300 يوم) أصغر لاعب يسجل خماسية في مباراة في البوندسليغا، والأول في آينتراخت فرانكفورت يحقق هذا الإنجاز.

وحسم آينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في صالحه في شوطها الأول بثلاثية في 14 دقيقة، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.

وكانت نقطة التحول في المباراة الدقيقة 20 عندما لجأ الحكم التركي الأصل دينيس أيتيقين إلى تقنية المساعدة بالفيديو لاحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعدما لمست الكرة يد المدافع البولندي الأصل آدم بودييك، فانبرى لها هالر بنجاح.

ورفع يوفيتش رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم فانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الإسباني باكو ألكاسير.

وهو الفوز الثالث توالياً لآينتراخت فرانكفورت والرابع هذا الموسم فصعد إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي يحل ضيفاً على فولفسبورغ السبت.

في المقابل، مني فورتونا دوسلدورف بخسارته الرابعة توالياً في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الأخير بفارق الأهداف خلف هانوفر وشتوتغارت.