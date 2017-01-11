"تشيتشاريتو" يرغب في البقاء مع ليفركوزن

وأوردت تقارير صحافية ألمانية مؤخراً أن ليفركوزن يعتزم الاستغناء عن مهاجمه الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو نهاية الموسم.

إلا أن اللاعب الموجود حالياً مع فريقه في معسكر تدريبي، قال لمجلة "كيكر" الألمانية إن "كل ما سمعته مجرد شائعات".

أضاف "لم يحاول أحد الاتصال بي أو بوكيل أعمالي. أنا سعيد هنا. اهتمامي الوحيد هو البقاء في باير ليفركوزن".

وشدد على أن مدرب الفريق يوناس بولدت ومديره الرياضي رودي فولر لم يبلغاه "بشأن اهتمام أندية أخرى".

وكانت مجلة "بيلد" الألمانية أوردت أن ليفركوزن يرغب في الحصول على 25 مليون يورو بدل الاستغناء عن هيرنانديز، المهاجم السابق لناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

وبعد موسم أول مع ليفركوزن سجل فيه 26 هدفاً في 43 مباراة، اكتفى هرنانديز هذا الموسم بتسجيل سبعة أهداف فقط في كل المسابقات، آخرها يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد اللاعب أنه "مطمئن، الأهداف ستأتي عاجلاً أم آجلاً".

ويعاود الدوري الألماني مبارياته في 20 كانون الثاني/يناير بعد التوقف الشتوي الذي دام زهاء شهر. ويخوض ليفركوزن الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب، مباراته الأولى أمام هيرتا برلين في 22 منه.

كما يستعد النادي لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الثاني من دوري أبطال أوروبا، في شباط/فبراير المقبل.