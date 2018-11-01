بطولة ألمانيا: دورتموند وبايرن يخوضان المرحلة العاشرة بظروف مشابهة

ويحل دورتموند السبت ضيفا على فولفسبورغ، ويستضيف بايرن في نفس التوقيت فرايبورغ.

وبعد فوزه الكبير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثالثة من دور المجموعات (4-صفر) منتصف الأسبوع الماضي، عانى دورتموند في نهايته في المرحلة العاشرة من البوندسليغا وفرط بفوز كان في متناوله بعد أن تقدم على ضيفه هرتا برلين 2-1 حتى الوقت بدل الضائع، ثم اكتفى بنقطة واحدة بعد ان اهتزت شباكه بهدف ثان من ركلة جزاء.

وأمس الأربعاء، احتاج دورتموند الى التمديد لتجاوز فريق العاصمة الثاني يونيون برلين من الدرجة الثانية 3-2.

من جانبه، تخطى بايرن في المسابقة الأوروبية مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-صفر، ثم حقق فوزا صعبا على مضيفه ماينتس 2-1 في البطولة المحلية قبل أن يعاني بدوره في الدور الثاني من مسابقة الكأس ويجتاز فريق الدرجة الرابعة رودينغهاوزن بصعوبة 2-1.

لكن الفوارق في مهمة المتصارعين على الصدارة اللذين تفصل بينهما نقطتان فقط (21 مقابل 19) موجودة أيضا حيث سيواجه دورتموند خارج ملعبه "سيغنال ايدونا بارك" فولفسبورغ الذي حقق فوزين متتاليين على مضيفيه فورتونا دوسلدورف (3-صفر في الدوري) وهانوفر (2-صفر في الكأس).

يضاف إلى ذلك أن رحلة فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الى العاصمة الإسبانية لن تكون مفروشة بالورود حيث سيحاول رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الثلاثاء الانتقام للخسارة القاسية التي تعرضوا لها من أجل البقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل الى الدور التالي من المسابقة الأوروبية الأهم.

وعلى مقلب بايرن، يستضيف العملاق البافاري على ملعبه أليانز أرينا فرايبوغ الذي، بعد فوزه اللافت على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1)، خرج من مسابقة الكأس بخسارته أمام فريق الدرجة الثانية هولشتاين كييل (1-2).

ويستضيف بايرن الذي سيغيب عن صفوفه لاعب الوسط النشيط الإسباني تياغو ألكانتارا لأسابيع، على الملعب نفسه الفريق اليوناني الذي يعتبر اقل أهمية وقوة من قطب العاصمة الإسبانية على الصعيد القاري.

انتفاضة ليفركوزن

من جانبه، سيحاول مدرب مونشنغلادباخ الثالث (17 نقطة)، ديتر هيكينغ، إحداث صدمة في صفوف فريقه الذي تعرض لهزيمتين متتاليتين ثقيلتين في الدوري (أمام فرايبورغ) والكأس (امام باير ليفركوزن صفر-5).

لكن يتعين على مونشنغلادباخ أن يحذر في لقاء الأحد ضيفه فورتونا المنتشي بتأهله الى الدور الثالث من مسابقة الكأس بفوزه الكبير على مضيفه أولم من الدرجة الرابعة 5-1.

بدوره، سيحاول باير ليفركوزن الذي يقبع، خلافا لما كانت عليه حاله لمواسم خلت، في المركز الثاني عشر (11 نقطة)، حين يستضيف هوفنهايم، مواصلة انتفاضته التي بدأت بفوزه الكبير على مضيفه فيردر بريمن الرابع بفارق الأهداف خلف مونشنغلادباخ (6-2)، ثم في الكاس على الأخير بخماسية نظيفة.

وستكون هذه المرحلة فرصة مناسبة لاينتراخت فرانكفورت الذي فقد لقب مسابقة الكأس (احرزه على حساب بايرن 3-1) بسقوطه أمام أولم 1-2 في الدور الأول في آب/اغسطس، لتحقيق فوز رابع تواليا في الدوري عندما يفتتح المرحلة الجمعة في ضيافة شتوتغارت صاحب المركز الأخير.

ويلعب السبت شالكه وصيف بطل الموسم الماضي القابع في المركز الخامس عشر حاليا، مع ضيفه هانوفر بعد أن كان على وشك الخروج من مسابقة الكأس لولا ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة نفذها الجزائري نبيل بنطالب بنجاح (1-1) وجر مضيفه كولن إلى وقت أضافي ثم ركلات ترجيح حسمها لصالحه 6-5.

ويلتقي السبت أيضا أوغسبورغ مع نورمبرغ، وهرتا برلين مع لايبزيغ، والأحد في ختام المرحلة ماينتس مع فيردر بريمن.