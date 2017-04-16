الدوري الألماني
AFP

بريمن يواصل انتفاضته الرائعة

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انتفاضة خضراء مستمرة تعبر من الجار هامبورغ في مباراة تعتبر ديربي كون الضيف الأزرق قادم من مدينة قريبة للغاية.

حوّل فيردر بريمن تأخره أمام ضيفه هامبورغ إلى فوز 2-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح هامبورغ التسجيل في الدقيقة السادسة عبر النمساوي مايكل غريغوريتش (6)، وأدرك بريمن التعادل بواسطة ماكس كروز (41)، قبل أن يسجل النمساوي فلوريان كاينز هدف الفوز (75).

ورفع بريمن رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس المؤهل للمشاركة في ملحق بطولة الدوري الأوروبي "بوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

وتجمد رصيد هامبورغ عند 33 نقطة، فتراجع إلى المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين أمام صاحب أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.
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