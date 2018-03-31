بايرن يفتقد فيدال محليا وربما أوروبياً

وقال مدرب بايرن يوب هاينكس قبل خوض النادي البافاري مباراته اليوم في المرحلة 28 من الدوري الالماني، ان فيدال "يعاني من كدمة قوية وتورم في الأوعية الدموية في الفخذ، ونصحني الأطباء بألا أدفع به للعب".

وينضم فيدال بذلك الى لائحة من الغائبين عن التشكيلة البافارية بسبب الاصابة، تضم حارس المرمى مانويل نوير والفرنسي كينغسلي كومان والاسباني خوان بيرنات.

ويستضيف بايرن في وقت لاحق بوروسيا دورتموند الثالث، في مباراة قد تؤدي الى تتويجه بلقبه السادس تواليا في الدوري الالماني، في حال تمكن من الفوز بها، واكتفى مطارده المباشر شالكه بنتيجة أقل من الفوز عندما يستضيف فرايبورغ الذي يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب.

ويتصدر بايرن حاليا الترتيب بفارق 17 نقطة عن شالكه.

ويحل النادي الالماني ضيفا على اشبيلية في الثالث من نيسان/أبريل، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي يسعى النادي البافاري الى إحراز لقبه للمرة الأولى منذ 2013.



