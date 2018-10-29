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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

بايرن يضم الشاب الكندي ألفونسو ديفيس

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين أن اللاعب الكندي الشاب ألفونسو ديفيس سينضم لصفوف الفريق، بعد تألقه مع فانكوفر وايتكابس في الدوري الأميركي "أم أل أس".

Reuters

 

ويبدأ عقد اللاعب مع الفريق البافاري في كانون الثاني/يناير 2019، وسيمتد حتى حزيران/يونيو 2023.

وتقدر قيمة صفقة اللاعب الذي يحتفل الجمعة بعيد ميلاده الثامن عشر، بـ13 مليون دولار، ما يجعل منها أعلى صفقة للاعب في الدوري الأميركي. وقد ترتفع إلى 22 مليوناً مع احتساب الحوافز والمكافآت.

وأشار كوفاتش إلى أن اللاعب سينتقل إلى ميونيخ بعد خوضه مباراة ودية مع منتخب بلاده في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويلتحق بالفريق بشكل كامل مطلع السنة المقبلة بعد فترة الاستراحة الشتوية.

وقال المدرب الذي يقود بايرن في موسمه الأول "بالتأكيد سيلتحق بنا في أقرب وقت، لهذا السبب تعاقدنا معه (...) عندما تدفع هذا المبلغ، بالتأكيد لا تبقيه في الفريق الرديف".

وسجل اللاعب هدفي فانكوفر في مرمى بورتلاند تامبرز (2-1) الأحد في ختام الدوري، ما رفع مجموع أهدافه هذا الموسم الى ثمانية.

وبحسب الموقع الالكتروني للدوري الألماني "البوندسليغا"، ولد ديفيس في مخيم للاجئين في غانا، بعد نزوح والديه من الحرب الأهلية في ليبريا، قبل الانتقال إلى كندا وهو في الخامسة من عمره.

نيكو كوفاتش بايرن ميونيخ
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