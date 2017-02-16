بايرن يستعدّ للموسم الجديد في آسيا

وقال كارل هاينز رومينيغيه، رئيس النادي البافاري، للصحفيين اليوم الخميس "سنخوض مباراتين في الصين ومثلهما في سنغافورة".

وكان بايرن قد أجرى معسكراً بالولايات المتحدة الصيف الماضي استعداداً للموسم الحالي.

وجاءت تصريحات رومينيغيه خلال تقديمه ثلاثة سفراء جدد للنادي وهم جيوفاني إيلبر (44 عاماً) وبيكسنثي ليزارازو (47 عاماً) وحسن صالح حميديتش (40 عاماً) الذين سبق لهم الدفاع عن ألوان بايرن.