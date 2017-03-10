بايرن ميونيخ مرشح كالعادة لجولة محلية مريحة

وحقق الفريق البافاري نتيجتين استثنائيتين في ثمن نهائي البطولة الأوروبية الأبرز على صعيد الأندية، باكتساحه أرسنال ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 5-1، بعد تألق نجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي أريين روبن والتشيلي أرتورو فيدال، سعياً للقب سادس.

وفي الدوري المحلي، يتصدر بايرن برصيد 56 نقطة بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ مفاجأة الموسم وأقرب منافسيه، ويأتي بوروسيا دورتموند ثالثاً وله 43 نقطة.

وخرج بايرن من المرحلة السابقة بفوز سهل على مضيفه كولن بثلاثية نظيفة، مستفيدا من تعادل لايبزيغ مع مضيفه أوغسبورغ 2-2.

وسبق مواجهة بايرن مع فرانكفورت إعلان نجمه الإسباني تشابي ألونسو (35 عاماً) اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب السابق لليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني في حديث لقناة النادي البافاري الخميس: "لم يكن قراراً سهلاً، لكنني أعتقد أنها اللحظة المناسبة".

وتابع ألونسو المتوّج مع بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012 ودوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد: "الأفضل عاجلاً وليس آجلاً. أردت إنهاء مسيرتي في أعلى المستويات، وبايرن هو المستوى الأعلى".

ولا يزال الونسو ضمن التشكيلة الأساسية لمدرب بايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويستعين به في غالبية المباريات كلاعب وسط دفاعي إلى جانب أرتورو فيدال.

وأحرز ألونسو مع بايرن لقب الدوري الألماني مرتين والكأس مرة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف لايبزيغ الثاني فولفسبورغ الخامس عشر الذي يتقدم بفارق الأهداف فقط عن هامبورغ المركز السادس عشر، أول المهدّدين بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

يسعى لايبزيغ لإنهاء الموسم في المركز الثاني في حال تعذر عليه اللحاق ببايرن في الصدارة، أملاً في المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، لأنه يتعين على الثالث خوض الملحق قبل حسم مصيره فيها.

ويحل دورتموند الثالث ضيفاً على هرتا برلين الخامس (37 نقطة) في مباراة قوية يخوضها لاعبوه بمعنويات مرتفعة بعد اكتساحه ضيفه باير ليفركوزن 6-2 السبت في المرحلة السابقة، ثم بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتألق مهاجم دورتموند الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ بتسجيله ثلاثية في مرمى بنفيكا، وهو يتصدر أيضاً ترتيب الهدافين في البوندسليغا برصيد 21 هدفاً، متقدماً بهدفين عن روبرت ليفاندوفسكي.

وكان أوباميانغ سجّل هدفين أيضاً أمام باير ليفركوزن.

ويفتقد دورتموند نجميه الدوليين ماريو غوتسه وماركو رويس، إذ يغيب الأول لفترة غير محددة بسبب المرض، والثاني لتعرضه لإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر أمام ليفركوزن ستبعده أياماً عدة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بايرن ليفركوزن مع فيردر بريمن.

وأقال ليفركوزن مدربه روجر شميدت عقب الخسارة القاسية أمام دورتموند وعيّن التركي طيفون كوركوت بدلاً منه في محاولة لتجنب الهبوط.

ويحتل ليفركوزن، الذي اعتاد المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، المركز العاشر في ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة متخلفاً بفارق 26 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

من جهته، خسر فيردر بريمن جهود قائده كليمنس فريتز حتى نهاية الموسم بعد تعرضه إلى إصابة في الكاحل الأيمن.

ويكافح بريمن بدوره لتجنب الهبوط، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن هامبورغ.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت دارمشتات مع ماينتس، وفرايبورغ مع هوفنهايم، وإنغولشتات مع كولن، والأحد شالكه مع أوغسبورغ وهامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.