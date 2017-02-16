بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على العاصمة الألمانية

وحقق بايرن فوزاً بشق النفس على إينغولشتات 2-صفر في الوقت بدل الضائع، في ظل خسارة لايبزيغ الثاني وأينتراخت فرانكفورت الثالث وبوروسيا دورتموند الرابع وهوفنهايم الخامس وهرتا برلين السادس.

وعزز الفريق البافاري صدارته بفارق 7 نقاط عن مفاجأة الموسم لايبزيغ الصاعد من الدرجة الثانية.

صحيح أن فوز رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تحقق بصعوبة على إينغولشتات، إلا أن العرض الذي قدموه أمام أرسنال الإنكليزي كان رائعاً الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسحق الفريق الأحمر ضيفه الانكليزي 5-1، مكررًا ما صنعه الموسم الماضي في دور المجموعات في ملعب أليانز أرينا"، فأصبح على مقربة من التأهل إلى ربع النهائي.

وأظهر فوز بايرن على أرسنال رغبة لدى الفريق في تقديم لعب استعراضي إلى جانب النتائج الايجابية.

وتألق الهولندي أريين روبن بهدف لولبي رائع، لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا بثنائية، وفرض الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي سطوته، كما فك المهاجم توماس مولر نحسه في نهاية المباراة.

دورتموند لتضميد جراحه



وبعد خسارته المفاجئة أمام دارمشتات، يعود بوروسيا دورتموند الرابع إلى أرض الواقع عندما يستقبل فولفسبورغ الرابع عشر على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ويقدم دورتموند مستويات رائعة في بعض المباريات، بيد أن الفريق الشاب أهدر الكثير من النقاط في المراحل السابقة، اختتمها بخسارته على أرض بنفيكا البرتغالي 1-صفر الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، برغم تقديمه أداء مميزاً.

وأرجع مهاجمه الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ أداءه السلبي إلى تراجع لياقته بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وأهدر أوباميانغ (27 عاماً) عدة فرص سانحة، بينها ركلة جزاء خلال خسارة بنفيكا في لشبونة.

وسجل أوباميانغ هدفاً يتيماً في خمس مباريات منذ عودته من البطولة القارية التي أقيمت في بلاده، وخرج منها مبكراً من دور المجموعات.

ويفتتح باير ليفركوزن التاسع المرحلة في ضيافة أوغسبورغ الجمعة، استعداداً لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل اينتراخت فرانكفورت الثالث تعويض خسارته الأخيرة أمام ليفركوزن، عندما يستقبل إينغولشتات وصيف القاع السبت.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ماينتس مع فيردر بريمن وهوفنهايم مع دارمشتات، وهامبورغ مع فرايبورغ والأحد كولن مع شالكه.