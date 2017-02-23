بايرن للحفاظ على مسافة الآمان مع لايبزيغ

ويخوض لايبزيغ بدوره اختباراً لا يخلو من صعوبة ضد ضيفه كولن السابع الذي يحتفظ بفرصته في انتزاع إحدى البطاقات الأوروبية.

يتصدر بايرن ميونيخ برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام لايبزيغ، ويأتي بوروسيا دورتموند ثالثاً وله 37 نقطة، بفارق الأهداف أمام هوفنهايم.

واجه الفريق البافاري بعض الصعوبات في المرحلتين السابقتين، فعانى قبل الفوز على إينغولشتات قبل الأخير 2-صفر، ثم أنقذه مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تلقي الخسارة الأولى أمام مضيفه هرتا برلين منذ 2009، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ولكنّ بطل ألمانيا استعرض بين المباراتين باكتساحه ضيفه أرسنال الإنكليزي بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشاد مدرب بايرن، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد التعادل مع هرتا برلين بليفاندوفسكي الذي سجّل هدفه الـ24 هذا الموسم في جميع المسابقات، قائلاً: "روبرت ليفاندوفسكي لاعب رائع ومهم جداً بالنسبة لنا. نحن سعداء بالتعادل لأنّ المباراة كانت صعبة للغاية. هرتا قدّم عرضاً جيداً في الشوط الأول لكنّ الوضع كان مختلفاً بعد الاستراحة وتمكنّا من الضغط عليهم".

وأفلت أنشيلوتي من العقوبة بعد أن قام بحركة مسيئة إلى جمهور هرتا برلين، إذ أكّد بايرن الثلاثاء أنّ الاتحاد الألماني اللعبة لن يعاقب المدرب.

وأوضح العملاق البافاري في بيان: "بعد أن استمعت إلى شهادة كارلو، قرّرت لجنة الرقابة التابعة للاتحاد إغلاق هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ أنشيلوتي "سيتبرع بمبلغ 5 آلاف يورو لصندوق الاتحاد بسبب هذه الحركة" التي كانت رد فعل على قيام جمهور هرتا برلين بالبصق على المدرب الإيطالي.

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر أحد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.

وأوضح النادي أيضاً: "وجدنا وتفهمنا أنّ رد فعلٍ إنسانياً قاد كارلو أنشيلوتي إلى القيام بهذه الحركة للرد على الإعتداء الدنيء عليه".

وتزخر صفوف بايرن بالنجوم القادرين على إعادة التوازن إلى الفريق وفي مقدمتهم فضلاً عن ليفاندوفسكي، توماس مولر والهولندي أريين روبن والتشيلي أرتورو فيدال والإسباني تشابي ألونسو وجوشوا كيميش والفرنسي كينغسلي كومان.

ومن المحتمل أن يعود الفرنسي الآخر فرانك ريبيري إلى تشكيلة أنشيلوتي بعد أن عاود الثلاثاء التدريب مع الفريق للمرة الأولى منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وألمح أنشيلوتي إلى احتمال مشاركة ريبيري السبت ضد هامبورغ، أو على أبعد تقدير في ربع نهائي مسابقة الكأس ضد شالكه في الأول من آذار/مارس.

وأصيب ريبيري في فخذه الأيمن خلال التدريب أواخر كانون الثاني/يناير بعد التحام مع زميله المدافع ماتس هوملس.



لايبزيغ لمواصلة الضغط

من جهته، يسعى لايبزيغ مفاجأة الموسم إلى مواصلة الضغط على بايرن لكنه يواجه امتحاناً معقداً مع ضيفه كولن السابع برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة خلف هرتا برلين صاحب المركز السادس المؤهل للمشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

واستعاد لايبزيغ في المرحلة الماضية توازنه بتغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند وهامبورغ.

ويحلّ دورتموند ضيفاً على فرايبورغ التاسع (30 نقطة) ساعياً إلى فوز جديد بعد أن استعاد توازنه في المرحلة السابقة بتغلبه على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، وذلك عقب خسارته أمام دارمشتات 1-2 ثم أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي صفر-1 في دوري أبطال أوروبا.

كما يخوض هوفنهايم الرابع بـ37 نقطة مباراة قوية على أرض شالكه العاشر بـ26 نقطة.

تفتتح المرحلة الجمعة بلقاء فولفسبورغ مع فيردر بريمن، ويلعب السبت باير ليفركوزن مع ماينتس، ودارمشتات مع أوغسبورغ، وهرتا برلين مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد إينغلوشتات مع بوروسيا مونشنغلادباخ.