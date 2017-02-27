الهولندي يونكر مدرباً جديداً لفولفسبورغ

وقال المدير الرياضي في النادي أولاف ريبه "أندريس يونكر يعرف جيداً فولفسبورغ. لقد حافظ على علاقات مع النادي بعدما غادر إلى لندن" حيث كان يشغل منصب مسؤول أكاديمية أرسنال للشباب.

ويعرف يونكر (56 عاماً) الدوري الألماني جيداً حيث عمل مساعداً للمدرب الهولندي لويس فان غال مع بايرن ميونيخ من 2009 حتى نيسان/أبريل 2011، وتولى منصبه بالوكالة بعد إقالة فان غال.

وعمل يونكر أيضاً مدرباً مساعداً لفولفسبورغ من 2012 إلى 2014 قبل الانتقال إلى لندن، وهو المدرب الثالث هذا الموسم لوصيف بطل 2014-2015 الذي أقال ديتر هيكنيغ في تشرين الأول/أكتوبر.

وبات إسماعيل (41 عاماً) الضحية الثامنة في الدوري الألماني هذا الموسم بعد نحو أربعة أشهر من تعيينه.

ويقف فولفسبورغ، بطل كأس ألمانيا عام 2015، على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط، ولم يحقق سوى ستة انتصارات في 22 مباراة.