"القائد" فريتز يغيب عن بريمن حتى نهاية الموسم

وقال فرانك بومان مدير الكرة بالنادي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: "للأسف تأكدت مخاوفنا. أخبار ليست سارة بالنسبة لنا. فقد خضع كليمنز لعملية جراحية اليوم".

وتعرض فريتز (36 عاماً) لإصابة في الكاحل الأيمن خلال المباراة التي فاز فيها بريمن على دارمشتاد (2-0) السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وينتهي عقد فريتز مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ولكنّ بومان ذكر أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ مشوار اللاعب المخضرم قد انتهى.

وقال بومان: "إنه بحاجة إلى التعافي بالشكل السليم، وسنتحدث معه (بشأن مستقبله) في الوقت المناسب لذلك".

ويحتل فيردر بريمن المركز الرابع عشر في البوندسليغا، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، وسيلتقي في مباراته المقبلة باير ليفركوزن مساء الجمعة.