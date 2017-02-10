الدوري الألماني - ماينتس يهزم أوغسبورغ

وكان صاحب الأرض سباقاً إلى افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رأسية من الكولومبي جون كوردوبا إلى التركي الأصل ليفين أوزتونالي تابعها برأسه أيضاً على يمين الحارس السويسري مارفين هيتس في أسفل الزاوية (31).

وفي الشوط الثاني، ارتكب مارفين هيتس خطأ في المنطقة المحرمة ضد كوردوبا فاحتسبت ركلة جزاء عزز منها الإسباني جايرو سامبيريو تقدم ماينتس بالهدف الثاني (62).

ولم يسقط ماينتس على أرضه هذا الموسم إلا مرتين حتى الآن، وكانتا في دور الذهاب أمام باير ليفركوزن (2-3 في 24 أيلول/سبتمبر) وبايرن ميونيخ البطل ومتصدر الترتيب (1-3 في 2 كانون الأول/ديسمبر).

ورفع ماينتس رصيده إلى 25 نقطة وصار تاسعاً بفارق نقطة واحدة أمام أوغسبورغ الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر.