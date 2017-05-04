الدوري الألماني: قمة المركز الثالث بين دورتموند وهوفنهايم

تتجه الانظار السبت الى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند الذي سيكون مسرحا لقمة بين بوروسيا دورتموند الرابع وضيفه هوفنهايم الثالث في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتكتسي أهمية المباراة في صراع الفريقين على المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، اذ يأمل دورتموند في العودة الى المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي، فيما يطمح هوفنهايم الى تأهل تاريخي.

ووحدها المراكز الثلاثة الاولى تمنح اصحابها التأهل المباشر الى دور المجموعات، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق.

وحسم أمر اللقب بتتويج بايرن ميونيخ للمرة الخامسة على التوالي في المرحلة الماضية، فيما ضمن لايبزيغ مفاجأة الموسم، بشكل كبير الوصافة حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم و6 نقاط عن بوروسيا دورتموند، قبل ثلاثة مراحل من نهاية البطولة.

ويسعى بوروسيا دورتموند الى استغلال عاملي الارض والجمهور لاستعادة المركز الثالث من هوفنهايم حيث اسنتزعه الاخير في المرحلة الماضية بفوزه على اينتراخت فرانكفورت (1-صفر)، مستغلا تعثر لاعبي المدرب توماس توخيل امام كولن (صفر-صفر).

وللمصادفة، فان المباراتين الاخيرتين لبوروسيا دورتموند وهوفنهايم ستكونان امام المنافسين ذاتهما، حيث يحل الاول ضيفا على اوغسبورغ ويستضيف فيردر بريمن، فيما يستضيف الثاني بريمن ويحل ضيفا على اوغسبورغ.

ويبلي هوفنهايم البلاء الحسن في البوندسليغا هذا الموسم وهو احد فريقين فقط هزما بايرن ميونيخ (مع بوروسيا دورتموند)، كما انه ثاني الفرق أقل هزائم (خسر 3 مرات) خلف بايرن ميونيخ (خسارتان).

في المقابل، بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية لكأس المانيا على حساب بايرن حامل اللقب، وسيلاقي اينتراخت فرانكفورت في 27 أيار/مايو الحالي على الملعب الاولمبي في برلين.

ويحتفل بايرن ميونيخ باللقب مع أنصاره عندما يستضيف دارمشتات صاحب المركز الأخير السبت.

وكان بايرن ضمن اللقب بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة وتعثر لايبزيغ سلبا مع اينغولشتات.

ويحل لايبزيغ ضيفا على هرتا برلين الخامس في مهمة صعبة خصوصا وان فريق العاصمة يطمح الى حسم مقعده في مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس الى الدوري الاوروبي.

وتفتتح المرحلة الجمعة بقمة على احد المركزين المؤهلين الى الدوري الأوروبي، بين كولن الثامن وفيردر بريمن السادس.

ويملك كولن 42 نقطة بفارق 3 نقاط خلف فيردر بريمن و4 نقاط خلف هرتا برلين.

ويدافع فرايبورغ السابع (44 نقطة) عن حظوظه في التواجد القاري عندما يستضيف شالكه العاشر الاحد.

ويشهد السبت مباريات قوية في صراع تفادي الهبوط، فيلعب بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع مع اوغسبورغ الثالث عشر، واينغولشتات السابع عشر قبل الاخير مع باير ليفركوزن الثاني عشر، واينتراخت فرانكفورت الحادي عشر مع فولفسبورغ الخامس عشر.

ويلعب الاحد ايضا هامبورغ السادس عشر مع ماينتس الرابع عشر.

وتتساوى فرق ماينتس وفولفسبورغ وهامبورغ نقاطا برصيد 33 لكل منها وتتخلف بفارق نقطتين عن اوغسبورغ و3 نقاط عن باير ليفركوزن.

يذكر ان صاحبي المركزين الاخيرين يهبطان مباشرة الى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز السادس عشر ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية.