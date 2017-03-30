الدوري الألماني: روح الشباب في دربي وادي الرور الـ150

وقال رئيس نادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه عشية اللقاء "بالنسبة الى الفئة العمرية من 18 الى 22 عاما، نأتي نحن في المقدمة على صعيد اوروبا".

ويضم نادي دورتموند بقيادة المدرب توماس توخل العديد من اللاعبين الشباب مثل لاعب الوسط المدافع الالماني يوليان فايغل (21 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيليه (19) والاميركي كريستيان بوليسيتش (18 عاما).

وقال ديمبيليه "العمر لا يلعب دورا كبيرا ولا يعني كثيرا لمدربنا".

بدوره، لخص قائد شالكه بنيديكت هوفيديس (29 عاما) المواجهة بين فريقين شابين بأنها "نوع من الطموح والالتزام والروح القتالية".

ورغبة منه في مساعدة فريقه، قرر المدافع الدولي تأجيل العملية الجراحية لعلاج اصابة مزمنة في فخذه الى حزيران/يونيو، وسيغيب عن كأس القارات الصيف المقبل في روسيا التي تستضيف مونديال 2018.

ويعول دورتموند صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا، بشكل خاص على هدافه الغابوني بيار ايميرك اوباميانغ، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا والذي يتنافس مع الفرنسي انطوني موديست مهاجم كولن (22 هدفا) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (21 هدفا).

وسجل اوباميانغ في أربع من المباريات الخمس التي خاضها ضد شالكه، وهو حاليا بعد المشاركة المخيبة في كأس الامم الافريقية 2017 التي استضافتها بلاده، في أحسن ايامه وسجل تسعة اهداف في آخر ست مباريات.

في المقابل، لم يخسر شالكه منذ بداية العام الحالي الا مرتين على ارضه امام اينتراخت فرانكفورت (صفر-1) في المرحلة الثامنة عشرة، وعلى ارض بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 في المرحلة الثالثة والعشرين، وتدرج صعودا حتى أصبح تاسعا على لائحة الترتيب.

وثأر شالكه لخسارته الاخيرة بإقصاء مونشنغلادباخ من ثمن نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بتعادله معه ذهابا على ارضه 1-1 وايابا خارجها 2-2، فحجز بطاقة ربع النهائي لتسجيله أكثر خارج قواعده.

وعلى غرار دورتموند، احسن شالكه في الآونة الاخيرة استثمار جهود مجموعته الشابة التي تضم المدافع البوسني سياد كولاسيناتش (23 عاما) وصانع الالعاب ماكس ماير (21 عاما) والمدافع ثيلو كيرهر (20 عاما).

وقال المدير الرياضي في نادي شالكه اندريا مولر "النجاح الذي تحققه اكاديميتنا للشباب غير معقول بوجود هذه المجموعة".

وخرجت اكاديمية شالكه لاعبين مميزين في السنوات العشر الاخيرة مثل قائد الفريق الحالي هوفيديس وحارس بايرن ميونيخ مانويل نوير وصانع العاب ارسنال الانكليزي مسعود اوزيل.

وترجح الاحصاءات كفة شالكه الذي فاز في آخر 15 موسما 12 مرة مقابل 8 هزائم و9 تعادلات، لكن الفوز الاخير له يعود الى 27 ايلول/سبتمبر 2014 (2-1) خسر بعدها مرتين (صفر-3 و2-3) وتعادلا مرتين (2-2 في اياب الموسم الماضي وصفر-صفر في ذهاب الحالي).

وتنطلق المرحلة الجمعة بلقاء هرتا برلين الخامس مع هوفنهايم الرابع، ويلعب السبت بايرن ميونيخ المتصدر الساعي الى لقب خامس على التوالي في سابقة لم تحصل في تاريخ البوندسليغا، مع ضيفه اوغسبورغ الرابع عشر.

ولم يعرف العملاق البافاري طعم الهزيمة في آخر 19 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو يبتعد في الصدارة بفارق 13 نقطة عن مطارده المباشر لايبزيغ.

لكن برنامج بايرن ميونيخ مثل دورتموند مزدحم في نيسان/ابريل حيث سيخوض 9 مباريات بما فيها ذهاب واياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد الاسباني.

ويبدو المدرب الايطالي لبايرن ميونيخ ماركو انشيلوتي واثقا من الفوز على اوغسبورغ قبل المواجهتين الصعبتين مع مضيفه هوفنهايم الثلاثاء، ثم السبت مع ضيفه دورتموند الوحيد الذي فاز عليه هذا الموسم.

وتبدو حظوظ لايبزيغ كبيرة في المحافظة على المركز الثاني عندما يستضيف دارمشتات متذيل الترتيب، وفي استعادة توازنه بعد هزيمتين متتاليتين امام فولفسبورغ وفيردر بريمن، علما بأنه حصل على سبع نقاط فقط في مبارياته السبع الاخيرة ما جعل دورتموند يصبح على بعد ثلاث نقاط منه.

ويلعب السبت ايضا هامبورغ مع كولن، وفرايبورغ مع فيردر بريمن، واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتختتم المرحلة الاحد بلقاءي اينغولشتات مع ماينتس، وباير ليفركوزن مع فولفسبورغ.