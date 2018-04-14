الدوري الألماني: بوروسيا مونشنغلادباخ يقع ضحية احتفالات بايرن باللقب

وتابع بايرن ميونيخ تحليقه في المركز الأول رافعا رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 23 نقطة عن شالكه الثاني، بعد أسبوع شهد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

على ملعب "أليانز أرينا" وأمام 75 ألف متفرج، أراح المدرب المخضرم يوب هاينكس الذي سيتخلى عن منصبه الموسم المقبل للكرواتي نيكو كوفاتش، نجومه الذين يستعدون لموقعة دوري الأبطال، فجلس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز على مقاعد البدلاء مع المخضرمين الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر السويسري يوسيب درميتش الذي مر عن نيكلاس سولي وسجل إلى يمين الحارس سفن أولرايش (9). وعادل بايرن بعد عرضية متقنة من الدولي توماس مولر تابعها المهاجم العملاق ساندرو فاغنر في المرمى الخالي من مسافة قريبة (37). وبعرضية جديدة من مولر، حول فاغنر الكرة برأسه صعبة جدا في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى مونشنغلادباخ (41).

وبهجمة بدأت من البديل خاميس لعب الفرنسي كورنتان توليسو عرضية إلى فاغنر سددها قوية فصدها الحارس ارتدت إلى الإسباني تياغو ألكانتارا تابعها في الشباك (51).

وأضاف الجناح النمساوي دافيد ألابا هدفا رابعا بيمينية قوية جميلة من خارج المنطقة من دون أي رد فعل للحارس (67)، قبل أن يختتم ليفاندوفسكي بعد نزوله المهرجان بهدف خامس والرقم 27 له في صدارة ترتيب الهدافين بعد تمريرة من جوشوا كيميش (82).