الدوري الألماني: بايرن ميونيخ ولايبزيغ لاستعادة التوازن

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على اينغولشتات السابع عشر قبل الأخير، فيما يلعب لايبزيغ مع ضيفه هامبورغ السادس عشر، ويأمل الأول في تعويض سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه شالكه 1-1، والثاني خسارته امام مضيفه بوروسيا دورتموند صفر-1.

وعلى الرغم من تعثره، خرج بايرن ميونيخ غانما في المرحلة الماضية كونه كسب نقطة إضافية عن لايبزيغ الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم، فاتسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

ويعاني الفريق البافاري الأمرين منذ بداية العام الحالي وحقق 3 انتصارات صعبة في مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن، اثنتان بنتيجة واحدة (2-1) على مضيفيه فرايبورغ وفيردر بريمن في الدوري، وثالثة على فولفسبورغ 1-صفر أول من أمس الثلاثاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيكون النادي البافاري وخصوصاً مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي مطالباً بإيجاد الحلول الهجومية الفعالة أمام اينغولشتات خصوصا أن المباراة تأتي قبل 4 أيام من استضافته لأرسنال الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته، يعول لايبزيغ على عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة هامبورغ واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردته لبايرن ميونيخ.

ويخوض لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 موسمه الأول في دوري الأضواء وهو أبلى البلاء الحسن حتى الآن وشكل مفاجأة كبيرة بتصدره الترتيب قبل نهاية العام الماضي إلى أن تغلب عليه بايرن ميونيخ بالذات 3-صفر في المرحلة قبل الأخيرة من دور الذهاب.

وتنتظر اينتراخت فرانكفورت الثالث مواجهة صعبة أمام مضيفه باير ليفركوزن التاسع.

ويخوض بوروسيا دورتموند الرابع بفارق نقطة خلف اينتراخت فرانكفورت، اختبارا سهلا أمام مضيفه دارمشتات الأخير وعينه على خدمة من باير ليفركوزن لانتزاع المركز الثالث.

وتبرز أيضاً مباريات فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلاباخ، وشالكه مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع هوفنهايم.

وتفتتح المرحلة غداً الجمعة بلقاء ماينتس مع أوغسبورغ، وتختتم الأحد بلقاء فرايبورغ مع كولن.



