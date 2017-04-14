الدوري الألماني: بايرن يبدأ العد العكسي للتتويج

يبدأ بايرن ميونيخ العد العكسي للقبه الخامس على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحل على باير ليفركوزن السبت في المرحلة التاسعة والعشرين، بينما يسعى بوروسيا دورتموند للتعافي من صدمة التفجيرات التي استهدفته هذا الأسبوع.

وعلى عادته في المواسم الأخيرة، خلق النادي البافاري فارقا مريحا في الصدارة يبلغ حاليا 10 نقاط عن لايبزيغ الثاني، وسيكون في امكانه في حال فوزه السبت وخسارة مطارده أمام ضيفه فرايبورغ السادس في اليوم نفسه، ان يحسم اللقب بدءا من المرحلة المقبلة، علما انه تتبقى من الدوري ست مراحل فقط.

وتقام هذه المرحلة على وقع خسارة الأندية الثلاثة الممثلة لألمانيا في ذهاب ربع نهائي البطولات الاوروبية.

فقد سقط بايرن على أرضه امام ريال مدريد الاسباني 1-2 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ومثله فعل بوروسيا دورتموند أمام موناكو الفرنسي 2-3 غداة تفجيرات استهدفت الحافلة التي تقل لاعبيه، ما أدى الى اصابة مدافعه الاسباني مارك بارترا وخضوعه لجراحة.

أما في الدوري الأوروبي، فقد خسر شالكه على أرض أياكس أمستردام الهولندي صفر-2 الخميس.

ويغيب عن بايرن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الايقاف لنيله خامس انذاراته الأسبوع الماضي في الفوز الكبير على دورتموند 4-1، علما بانه غاب عن مواجهة ريال بسبب اصابة في كتفه.

وفضلا عن ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين (26)، يأمل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في استعادة قلب دفاعه الدولي ماتس هوملس قبل مباراة الرد أمام ريال الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس بايرن كارل هاينتس رومينيغيه أن ليفاندوفسكي سيكون جاهزا للقاء الاياب الثلاثاء المقبل ضد ريال، قائلا "بالنسبة للاياب، سيكون جاهزا 100 بالمئة".

ويمني بايرن ميونيخ النفس بالتتويج بلقب دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى منذ 2013 وثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال) مع يوب هاينكيس، ومن أجل ذلك تعاقد مع انشيلوتي بعد فشل سلفه الاسباني جوسيب غوارديولا.

من جهته، يريد ليفركوزن وقف انزلاقه في الترتيب، اذ فاز مرة يتيمة في آخر 7 مباريات ما جعله يقبع في المركز الثاني عشر.

الى ذلك، يرغب لايبزيغ الذي شكل مفاجأة هذا الموسم، تأكيد تأهله المباشر الى دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل فرايبورغ السادس والذي حقق فوزين على التوالي في الدوري.

وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة الى دوري الابطال، فيما يخوض الرابع ملحقا مؤهلا.

واختبر لايبزيع بداية رائعة تصدر على اثرها الدوري، بيد انه تراجع في الاياب، قبل ان يعوض تدريجا ويفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة.

وينفرد لايبزيغ، الصاعد من الدرجة الثانية على غرار فرايبورغ، في وصافة الترتيب مع 58 نقطة، وبفار ق7 نقاط عن هوفنهايم الثالث والذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة قوية.

وعلى رغم فوزه على بايرن ميونيخ في المرحلة قبل الماضية، الا ان هوفنهايم تعرض لخسارة مفاجئة على ارض هامبورغ المتواضع 1-2.

هل تستمر صدمة الحافلة؟

وتتركز الاضواء على بوروسيا دورتموند الرابع الذي يستقبل السبت اينتراخت فرانكفورت بعد أيام على تعرض حافلته لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها الثلاثاء لمواجهة موناكو. وأرجئت المباراة الى الأربعاء وخسرها دورتموند 2-3 ليضعف حظوظه بالتأهل الى نصف النهائي لأول مرة منذ 2013.

ووجه مدرب دورتموند توماس توخل وعدد من اللاعبين انتقادات حادة لاقامة المباراة غداة الاعتداء، اذ قال حارس المرمى السويسري رومان بوركي: لم أنم ولو لساعة واحدة (ليل الثلاثاء الاربعاء). هذا ليس الاستعداد المثالي لمباراة كهذه".

من جهته، قال المدافع اليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس "لسنا حيوانات، نحن كائنات بشرية لدينا عائلات وأطفال. أشعر (انني عوملت) كحيوان وليس كانسان".

وعلى رغم توجه المحققين بداية نحو "رابط اسلامي" بالتفجير وتوقيف شخص مشتبه به، الا ان السلطات أخرجته من دائرة الشك الخميس.

ويتوقع أن يعود الى تشكيلة المدرب توماس توخل لاعب وسطه ماركو رويس بعد ابلاله من اصابة عضلية في فخذه، فيما سيغيب بارترا 4 اسابيع جراء الكسر في معصمه.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت فولسبورغ مع اينغولشتات، وماينتس مع هرتا برلين واوغسبورغ مع كولن، والاحد فيردر بريمن مع هامبورغ ودارمشتات مع شالكه.