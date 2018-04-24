الاتحاد الألماني يُنهي موسم فورسبيرغ لاعب لايبزيغ

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء إنه عاقب فورسبيرغ بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده خلال خسارة لايبزيغ 5-2 على أرضه أمام هوفنهايم يوم السبت بعدما ضرب منافساً في عنقه.

ويمتلك لايبزيغ، وصيف البطل الموسم الماضي، فرصة ضعيفة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي إذ يحتل المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري الأبطال. ويحل لايبزيغ ضيفاً على ماينتس المتعثر في الجولة القادمة قبل أن يواجه فولفسبورغ وهيرتا برلين في آخر مباراتين.





