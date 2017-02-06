اختيار ليفاندوفسكي لاعب العام في بولندا للسنة السادسة على التوالي

وكتب ليفاندوفسكي على تويتر اليوم الاثنين: "كما هو الحال دائما، فإن هذا اللقب يعني لي الكثير جداً".

وأعلن نادي بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي تغلب في التصويت على كميل جليك وغرزيغورز كريتشوفياك واركاديوس ميليك ومايكل بازدان.

وتابع ليفاندوفسكي (28 عاماً): هذا شرف عظيم بالنسبة لي".

يذكر أن ليفاندوفسكي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين في الدوري الألماني بعد بيير إمريك اوباميانغ مهاجم دورتموند، برصيد 15 هدفاً.

من جانبه، قال كارلو انشيولتي مدرب النادي البافاري إن ليفاندوفسكي "يؤدي أداء رائعاً".