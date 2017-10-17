إدارة فيردر بريمن تدعم المدرّب ألكسندر نوري

وقال بومان "إننا مقتنعون لأقصى درجة بالمدرب وبالعمل الذي يقدمه مع الفريق. ولا أعرف ما يمكن أن يحدث يوم الأحد ليغير شيئاً كهذا".

ولم يحقق فيردر بريمن أي انتصار حتى الآن في الموسم الحالي للدوري الألماني ويحتل المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة يمتلكها كولون في المركز الأخير.

ومع ذلك، أكد بومان أن مصير نوري لن تحسمه المباراة أمام كولون، وأضاف أنه ليس هناك "أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة" بأي مرشحين لتدريب الفريق.

وتابع "الأمر يعود في المقام الأول للاعبين. إننا ندعمهم من أجل إزالة أي حواجز واستعادة الثقة من جديد".