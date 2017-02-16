أوليفر كان ينأى بنفسه عن منصب مدير الكرة في بايرن ميونيخ

وقال كان لمحطة "زد.دي.اف" التليفزيونية الألمانية عقب الفوز الساحق لبايرن على أرسنال الإنكليزي 5-1 مساء الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا: "منصب مدير الكرة لم يكن ولا يمكن أن يكون خيارا بالنسبة لي".

وأضاف: "لهذا أشعر دائما بالاسترخاء تجاه الأمور برمتها".

ولعب كان (47 عاماً) في صفوف بايرن ميونيخ بين عامي 1994 و2008 ورشحته بعض وسائل الإعلام لتولي منصب مدير الكرة الذي أصبح شاغرا منذ رحيل ماتياس سامر في العام الماضي.

ورفض كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ التعليق على التقارير التي أشارت إلى قرب ماكس إيبرل مدير الكرة لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ من المنصب الشاغر في بايرن، مشيرا إلى أن في ذلك قلة احترام تجاه الأندية الأخرى.

وكان فيليب لام قائد بايرن ميونيخ الذي أعلن أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم، قد نأى بنفسه عن المنصب.