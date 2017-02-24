أنشيلوتي يعتذر بعد "زوبعة" برلين

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ متصدر وبطل الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة أنها "آخر مرة يقوم فيها برد فعل مشين"، في إشارة إلى الحركة المسيئة التي وجهها بإصبعه إلى جمهور هرتا برلين السبت الماضي.

واعتذر أنشيلوتي علنا أمام الصحافة، ووعد بألا يسمح لنفسه بالانحدار إلى هذا المستوى من التواضع.

وأضاف: "إنها المرة الأولى التي يبصقون فيها علي وآمل أن تكون الأخيرة، لكن كان علي رغم كل شيء أن أتحكم بمشاعري".

وفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا حول هذا الموضوع، وبعد الاستماع إلى شهادة أنشيلوتي، قررت لجنة الرقابة التابعة له "إغلاق هذا الملف"، وحثته على أن "يتبرع بمبلغ 5 آلاف يورو للصندوق الخيري للاتحاد بسبب هذه الحركة".

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر أحد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أنشيلوتي وهو يقوم بلقطة غير أخلاقية تجاه مشجعي هرتا برلين المضيف بعد أن سقطت عليه بصقة خلال توجهه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد المباراة.