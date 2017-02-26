أنباء عن إقالة فاليرين إسماعيل من تدريب فولفسبورغ

واتخذت إدارة النادي قرار إقالة المدرب اليوم بعد هزيمة الفريق أمام فيردر بريمن 1 - 2 مساء الجمعة ضمن منافسات البوندسليغا.

ويحتل فولفسبورغ المركز 14 بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

ولم يعلن النادي حتى الآن بشكل رسمي إقالة إسماعيل الذي تولى المنصب في 18 تشرين الأول/أكتوبر إثر إقالة ديتر هيكينغ، المدرب الحالي لبوروسيا مونشنغلادباخ.