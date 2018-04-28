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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

أصغر تشكيلة لبايرن ميونيخ منذ عام 1971

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اختار مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس أصغر تشكيلة في تاريخ النادي منذ 47 عاماً في مباراة إينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة 32 من الدوري الألماني اليوم السبت.

AFP

 

وبعد الخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أجرى المدرب البافاري المتوج بلقب بطولة البوندسليغا، 8 تبديلات على التشكيلة الأساسية مع الحفاظ على ماتس هوملز، سفين أولريش، وجوشوا كيمتش.

وانضم إلى التشكيلة الأساسية عدد من اللاعبين الصاعدين،  نيكلاس دورش (20 عاماً)، الكوسوفي ميرانتان شاباني 19 عاماً) و الكاميروني فرانك إيفينا البالغ من العمر 17 عاماً، في حين أن المدافع لارس لوكاس ماي، الذي وقع أول صفقة احترافية له يوم الجمعة، بدأ مباراته الثانية فقط في البوندسليغا.

وتواجد توماس مولر وخاميس رودريغيز وروبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.
 

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