الفرنسي أنطوني موديست يعود الى كولن

أعلن نادي كولن المشارك في الدوري الألماني في كرة القدم لأندية الدرجة الثانية السبت أن الهداف الفرنسي أنطوني موديست، الحر من أي التزام بعد أن ترك تيانجين كوانجيان الصيني، عاد إلى حيث تألق بين 2015 و2017.

ووقع موديست (30 عاماً) على عقد يمتد إلى 2023 مع كولن الذي يضع نصب عينيه هدف الصعود والعودة إلى الدرجة الأولى.

وانضم موديست إلى كولن لأول مرة في 2015 قادما من هوفنهايم، وأنهى موسم 2016-2017 بـ 25 هدفاً قبل أن يتم بيعه الى الصين مقابل 35 مليون يورو.

وتابع موديست هوايته في التهديف مع تيانجين حيث سجل 16 هدفا في 29 مباراة، لكن النهاية كانت معقدة جداً ولم يترك النادي الصيني إلا بعد نزاع لأسابيع عدة رفع بعدها القضية إلى الاتحاد الدولي (فيفا).



